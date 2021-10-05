Серебряный призер Олимпиады, двукратная чемпионка мира, Европы и России в фигурном катании Евгения Медведева рассказала, как ведет себя дома.

«Думаю, Евгению Медведеву на льду все знают как человека, постоянно борющегося с обстоятельствами и побеждающего самого себя. А дома я очень спокойная, люблю сидеть у себя в комнате», – поделилась подробностями личной жизни фигуристка.

Евгения добавила, что она любит завернуться в одеяло и часто ходит по дому в пижаме. Ранее девушка призналась, что ей нравится проводить время в одиночестве.

Напомним, сейчас Евгения Медведева принимает участие в шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Она выступает в паре с тиктокером Даней Милохиным. Первый выпуск был показан в прошлые выходные.