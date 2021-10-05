«Манчестер Сити» возглавил список клубов с самыми дорогими составами из топ-5 лиг Европы. В первой тройке оказались только английские команды.

Стоимость футболистов «Сити» оценивается в 1,28 миллиарда евро. Данные приводит Исследовательский центр CIES Football Observatory. Второе место занял «Манчестер Юнайтед» (1,214 миллиарда), на третьем расположился «Челси» (946 миллионов).

Далее в списке идут «Барселона» (896 миллионов), «Бавария» (890), «Ливерпуль» (868), «Реал» (846), «ПСЖ» (808), «Боруссия» Д (687) и «Атлетико» (662).

Отметим, что показатели актуальны на 1 октября 2021 года. При расчетах не учитывались игроки, находящиеся в аренде.