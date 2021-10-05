Серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева рассказала о том, как она старается найти баланс между карьерой в спорте и личной жизнью.

Девушка поняла, что ей нужно остановиться, «вдохнуть свежего воздуха», «посмотреть по сторонам».

«Знаете, когда я замедлила свой ритм жизни, я начала ощущать себя живой», – поделилась Медведева.

21-летняя спортсменка добавила, что стала чувствовать себя намного лучше. Евгения поняла, что перед ней открылись новые горизонты.

Фигуристка заявила, что у нее появилось больше часов в сутках. Она смогла найти время на стандартные для обычных людей дела: чтение книг, уборку дома и прогулки. Однако Медведева отметила, что ее слова не значат то, что раньше у нее была плохая жизнь.

Напомним, сейчас Евгения Медведева принимает участие в шоу «Ледниковый период» на Первом канале в паре с тиктокером Даней Милохиным. Они уже приняли участие в первом выпуске.