Тренер российских лыжников Юрий Бородавко рассказал, что первый сбор на снегу у его команды начнется 27 октября в Финляндии.

Сейчас спортсмены начинают подготовку к олимпийскому сезону в Австрии.

«Сбор в Рамзау продлится до 19 октября. На этом сборе мы на снег не выйдем, поскольку условия здесь не столь хорошие.

Что касается текущего сбора, то на нем будет много жестких интервальных тренировок как в беге с имитацией, так и на лыжероллерах. Все спортсмены здоровы и тренируются в полную силу, так что все идет по плану», – цитирует Бородавко ТАСС.

В группу Бородавко входят Александр Большунов, Наталья Непряева, Денис Спицов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Яна Кирпиченко, Мария Истомина и Анна Грухвина.

Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/22 стартует 26 ноября в финской Руке. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.