Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия рассказал о том, как чувствовал себя в юношеском футболе.

«Когда мне было 16-17 лет, то приезжали селекционеры и смотрели на всех. Они отмечали ребят, и я никогда не входил в этот список», – заявил Джикия.

Защитник сборной России заявил, что никогда не выделялся в команде, был среднестатистическим игроком. Однако со временем вышло так, что Георгий стал единственным футболистом, который заиграл на высоком уровне.

Одноклубники Джикии, которые считались более талантливыми в юношеском возрасте, не смогли раскрыть себя до конца.

Напомним, Георгий Джикия получил вызов в сборную России на октябрьские матчи отбора к ЧМ-2022. 8 октября национальная команда сыграет со Словакией в Казани, а 11 октября команде Карпина предстоит матч со сборной Словении в Мариборе.