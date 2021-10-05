С 7 по 9 октября в австрийском Линце пройдет седьмой этап Гран-при среди юниоров. Расписание турнира представлено здесь.

В этапе примут участие российские спортсмены.

В одиночном катании выступят девушки – Софья Муравьева и Анастасия Зинина, юноши – Кирилл Сарновский и Артем Ковалев.

В парной дисциплине Россию представят Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, Екатерина Сторублевцева и Артем Грицаенко.

В танцах на льду выступят Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, Софья Тютюнина и Александр Шустицкий.