Сейчас многие говорят о профилактике заболевания коронавирусом. Отменяются массовые мероприятия, усиливается контроль за масочным режимом, проводится большое количество тестов на коронавирус, но все забывают о людях, уже переболевших COVID-19. Прививка от коронавируса может помочь избежать заражения. При появлении первых симптомов коронавируса стоит обратиться к врачу. Расскажем, что делать, если вы все-таки переболели COVID-19.

Несмотря на то, что пандемия длится уже больше года, медики не до конца изучили влияние коронавируса на организм. Однако уже сейчас известно, что последствия болезни могут быть тяжелыми:

1. Кашель и одышка

2. Проблемы с сердцем

3. Тромбоз, который может привести к инсульту или внезапной смерти

4. Истощение мышц

И это не весь список. Люди, переболевшие коронавирусом, нередко сталкиваются с потерей памяти, выпадением волос, снижением слуха и потерей вкуса и запаха и т.д.

Расскажем, как жить после коронавируса. Полезными советами поделилась заведующая кафедрой медицинской реабилитации и спортивной медицины ПГМУ, профессор и доктор медицинских наук Вера Черкасова.

Организация питания

Специалист считает, что в первую очередь нужно позаботиться об организации правильного режима питания. Во время болезни в организме идут процессы распада. Человек теряет мышечную массу, нарушается работа органов и систем.

Для восстановления необходима пища с высоким содержанием белка. Это строительный материал для клеток организма. Нужно включить в рацион курицу, индейку, телятину и кролика. Готовить их лучше на пару. Не стоит забывать про крупы – в основном, гречневую и перловую. Овощи и фрукты нужно есть ежедневно, не меньше 400 г в день.

Вера Черкасова советует не забывать про питьевой режим. Специалисты советуют пить около 2-2,5 литров жидкости в день.

Упражнения

Врачи рекомендуют больше двигаться и делать дыхательные упражнения. Не стоит покупать абонемент в спортивный зал. Можно ходить по улице и перестать пользоваться лифтом. Однако нагрузку стоит подбирать индивидуально в зависимости от возраста и тяжести перенесенной инфекции.

Профессор Вера Черкасова советует делать дыхательную гимнастику. Можно надувать воздушный шарик, выдувать мыльные пузыри или дуть через соломинку в стакан с водой. Эти простые упражнения помогут увеличить силу дыхательных мышц. Дополнительно специалист советует заниматься дыхательной гимнастикой по Стрельниковой.

Упражнения следует делать по 8-10 минут два-три раза в день. Обязательно нужно следить за самочувствием. Главное – не переусердствовать.

Восстанавливаться после коронавируса сегодня можно самостоятельно, но лучше обратиться в медицинские учреждения. Врач подберет индивидуальную программу.

По состоянию на 5 октября 2021 года в России выявлено 25 781 случай заболевания коронавирусом. Выздоровели 6 740 491 человек.