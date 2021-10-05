Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин не выступят на турнире Finlandia Trophy. Решение прокомментировала наставница спортсменов.

Александра Степанова и Иван Букин должны были представлять Россию в танцах на льду на соревнованиях в Эспоо с 7 октября.

«Мы очень хотели выступить в Финляндии, но, к сожалению, поняли, что не успеваем подготовиться. Обе программы у нас новые, ребята продолжают их тренировать, были готовы к открытым прокатам, но что поделаешь, если случилась болезнь? А показывать пару в недостаточной форме, наверное, было бы неправильно

Международных стартов, в которых мы могли бы принять участие, больше не осталось, мы будем пробовать заявиться на какой-либо российский старт, а если не получится, Саша с Ваней поедут сразу в Турин», — цитирует RT тренера Ирину Жук.

Ранее стало известно расписание международного турнира в Финляндии.