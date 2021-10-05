Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая вспомнила о своем детстве.

«Я росла в малообеспеченной семье. Когда я была маленькой, мечтала о неограниченном количестве шоколадок, красивых куклах, модной одежде, мечтала увидеть море», – рассказала Слуцкая. Отец фигуристки работал преподавателем в техникуме, а мама трудилась инженером на автокомбинате.

Ирина рассказала, что мечты воплотились в реальность благодаря спорту. Слуцкая смогла отправиться за границу, попробовать иностранные шоколадки, побывать во многих странах мира, увидеть разные моря и океаны, купить модную одежду.

Слуцкая порекомендовала мечтать по-крупному. Она написала в своем Instagram, что мечты сбываются, если относиться к ним, как к новым целям.