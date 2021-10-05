Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин объявил об открытии сети детских футбольных школ в Москве.

«Футбольная школа Романа Зобнина — это уникальная школа, которая предоставляет своим футболистам высокий и качественный уровень тренировок, сохраняет позитивную атмосферу и по-настоящему прививает любовь к футболу», — сказано в сообщении организации в Instagram.

По информации источника, первоначально открывается девять филиалов в Москве и Московской области.

В сезоне 2021/22 футболист провёл семь матчей за красно-белых, забив два мяча.

Ранее стало известно, что Зобнин пропустит матчи «Спартака» и сборной России из-за травмы. Полузащитник повредил икроножную мышцу 16 сентября в стартовом матче Лиги Европы против «Легии».