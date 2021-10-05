Российский рынок недвижимости развивается, подчиняясь общим законам экономики. Но на этот процесс свой отпечаток накладывает географическое положение нашей страны и исторически сложившиеся густонаселенные районы. От забытого Киселевска до престижных улиц Москвы – в таком диапазоне ищут выгодное для себя жилье россияне в 2021 году.

Города с самыми высокими ценами на недвижимость – Москва и Санкт-Петербург. Подобные значения при покупке квартир там объясняются повышенным спросом на жилье и столичным уровнем зарплат.

Поиск дешевого жилья должен начинаться с выбора типа населенного пункта. Те, кто хочет найти квадратные метры подешевле, вынуждены стремиться в отдаленные регионы и города поменьше. Самое бюджетное жилье можно найти не в самих городах-миллионниках, а рядом с ними. Часто их окружают города-спутники, возле которых располагаются еще более мелкие города и поселки городского типа.

К примеру, при желании быть поближе к Москве можно рассмотреть Смоленск, где цена 1 м2 жилья в среднем равна 24 тыс. р. Такая цена может появиться даже в многоквартирном доме с хорошим ремонтом.

Остальные факторы по отдаленности жилья зависят от личной мобильности человека. ПГТ и различные поселки стоит рассматривать тем, для кого при наличии автомобиля поездка в крупный город не станет проблемой.

При поиске жилья всегда стоит обращать внимание на объявления о срочной продаже квартир. Их стоимость всегда ниже, поскольку владельцам необходимо быстро продать недвижимость.

На май 2021 года среди крупнейших городов самый низкий уровень цен на вторичном рынке зафиксирован в Челябинске. Средняя цена одного квадратного метра составляет там 38 тыс. рублей. Второе место занимает Саратов со стоимостью 1 м2 около 40 тыс. рублей. Затем располагается Ульяновск – 41 тыс.руб/м2, Омск – 45 тыс. руб/м2, Волгоград – 46 тыс. руб/м2. В одном рейтинге с ними появляются Воронеж, Пермь и Самара.

Самые низкие цены при покупке недвижимости можно увидеть в небольших городах в регионах. В первую пятерку входят населенные пункты в основном из европейской части России, но возглавляет этот список город Киселевск в Кемеровской области с 17 тыс. рублей за квадратный метр. Не менее привлекателен в этом рейтинге город Сланцы в 185 км от Санкт-Петербурга и 100 км от балтийского побережья.

Первое место по стоимости квадратного метра жилых помещений по-прежнему занимает Москва. Ордынский тупик – первый среди улиц ЦАО с самой высокой стоимостью жилья на первичном и вторичном рынках. Средняя цена предложения в этом месте составляет 2,96 млн рублей за кв. метр. В районе редко появляются объявления о продаже, а если бывают, то в единичных вариантах.

Также в престижную тройку входят Гранатный и Молочный переулки с 2,87 и 2,84 млн рублей за кв. метр соответственно. В первом, расположенном около Патриарших прудов, жилье предлагается в трех домах, во втором, находящемся на Остоженке-Пречистенке, – в четырех, включая комплекс «Новая Остоженка».