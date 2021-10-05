В Санкт-Петербурге за прошлые сутки выявили 1894 случая заражения коронавирусом. В Ленинградской области нашли 242 заболевших.

За минувшие сутки в России выявлено 25 110 случаев заболевания коронавирусом. Специалисты провели более 194 миллионов тестов с начала пандемии и нашли 7 637 347 случаев за все время.

За все время с болезнью смогли справиться 6 759 059 человек. За минувшие сутки выписано с больничных 18 568 человек. 211 696 пациентов скончалось с начала пандемии. 895 человек умерло за прошедшие сутки.

Ситуация с Covid в регионах по-прежнему тяжелая. В Москве коронавирусом заболели 3827 человек, в Санкт-Петербурге – 1894 человека, в Московской области выявлено 1788 случаев заражения.