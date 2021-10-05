Стартующий сезон НХЛ будет особенным. Официального подтверждения ещё не было, но, по всей видимости, впервые с 2014 года игроки лиги поедут на Олимпийские игры. В этой связи внимание к нашим хоккеистам – даже предсезонные матчи могут подсказать тренерскому штабу, кто сможет зажечь в Пекине. Nevasport оценивает выступление главных российских звёзд НХЛ перед стартом нового сезона.

Вратари

Россия давно наладила поставки в Северную Америку топовых вратарей. Тренерам сборной придётся поломать голову, кого повезти в феврале в Китай, но насчёт первого номера сомнений быть не может. Андрей Василевский («Тампа-Бэй») – абсолютно лучший вратарь НХЛ последних лет. Однако в этой предсезонке он на лёд ещё не выходил. По всей видимости, обладателя «Везины»-2019 и «Конн Смайт»-2021 нет смысла проверять. Кстати, однажды в воротах «Тампы» сыграл новичок НХЛ Амир Мифтахов.

Остаётся без игровой практики и Семён Варламов («Айлендерс»), а вот его одноклубник Игорь Сорокин провёл два матча, в одном из которых (4:0 в дерби с «Рейнджерс») сделал «сухарь».

Сергей Бобровский («Флорида») отыграл только два периода в матче с «Далласом», пропустил одну шайбу, но почти не имел работы.

Наконец в «Рейнджерс» попеременно играют Александр Георгиев и Игорь Шестёркин, которых периодически подменяют резервисты. На счету первого два периода игры с «Бостоном» (3 пропущенных шайбы, 22 сейва) и половина игры с «Айлендерс» (3 пропущенных шайбы, 12 сейвов). Второй отыграл две половинки матчей. Сперва – в провальной встрече с «Нью-Джерси» и провалил её (4 пропущенных шайбы, 16 сейвов, «дьяволы» выиграли 7:1), а затем – в победной с «Бостоном» (1 пропущенная шайба, 11 сейвов). По всей видимости, в сезоне оба будут играть попеременно.

Защитники

Если на три позиции вратарей претендуют сразу шесть голкиперов лишь из одной НХЛ, то в обороне у нас как был кризис в Сочи, так и остался 8 лет спустя. Впрочем, за пару имён можно не волноваться (по крайней мере, хочется верит, что им удастся избежать травм).

Михаил Сергачёв («Тампа-Бэй») провёл два матча и отдал голевой пас. При этом «Лайтнинг» в этих двух играх использовали защитника по максимуму – оба раза Сергачёв был в лидерах по сыгранным минутам.

Ассистент капитана «Филадельфии» Иван Проворов также помногу проводит на площадке (обычно более 20 минут) и уже успел сделать голевой пас, а в сегодняшней встрече с «Бостоном» забил сам.

Аналогичная ситуация и с ассистентом в «Вашингтоне» Игорем Орловым. Защитник не набрал ни одного очка, но проводит длительные смены. Правда, «Кэпиталз» в этой предсезонке пока не радуют. Оба матча с Орловым в составе команда проиграла, а сам игрок заработал показатели полезности «-1».

При этом «столичные» активно задействуют в составе молодого новичка Александра Алексеева. Одно из открытий КХЛ прошлого сезона проводит в предсезонке матчи в первом звене, играя по 19 минут. Правда, «Вашингтон» пока что стабильно проигрывает, так что Алексееву ещё придётся доказать свою полезность для основного состава.

Не очень радует своих поклонников и «Оттава». Команда уже из другой столицы выиграла только два матча, зато в разгромной победе над «Монреалем» (7:2) поучаствовали российские защитники – Никита Зайцев и Артём Зуб провели на льду по 20 минут, Зайцев сделал ассист, а Зуб закончил встречу с показателем «+3» и с тремя силовыми приёмами. Россияне провели ещё по одной встрече, но в них «Сенаторы» проиграли.

Владислав Гавриков («Коламбус») проводит предсезонку противоречиво: с «Баффало» он сделал («1+1»), но «Блю Джекетс» пока довольно много пропускают, в том числе с Гавриковым на льду.

Дмитрий Куликов («Эдмонтон») провёл только один матч с «Колорадо» и сделал ассист при показателе «-1».

Самым востребованным российским защитником в предсезонке стал Никита Задоров («Калгари»). На его счету сразу пять матчей (из шести проведённых «Флэймз») и один голевой пас.

Центрфорварды

Самая проблемная позиция для сборной на грядущей Олимпиаде – хоть самому Алексею Жамнову коньки с гвоздя снимай. Евгений Малкин («Питтсбург») продолжает восстанавливаться от травмы, а Евгений Кузнецов («Вашингтон») не поедет в Пекин из-за любви покурить не то, что следует. В ФХР заявили, что работают над сокращением срока его дисквалификации. Однако в ИИХФ поменялась власть: ушёл лояльный к России Рене Фазель. Пока неизвестно, что ждать от Люка Тардифа. В двух матчах предсезонки Кузнецов отдал один результативный пас.

Владислав Наместников («Детройт») пока смотрится не очень убедительно – два «холостых» матча при показателе полезности «-3».

Остаётся молиться, что для двух Евгениев всё закончится хорошо, иначе в центре у нас будет зиять огромная дыра, которую будет в одиночку заполнять Иван Барбашев («Сент-Луис»). Форвард в нынешней предсезонке играет очень уверенно и набрал уже четыре очка, сделав «1+1» с «Миннесотой», забив «Чикаго» и отдав голевой пас с «Коламбусом». Правда, играет Барбашев левого нападающего, но в сборной логичнее будет его поставить в центр, ведь слева у нас всё более чем замечательно.

Впрочем, не стоит забывать и о Якове Тренине («Нэшвилл»). Прошлый сезон для «центра» сложился противоречиво, но в тренировочных матчах он набрал уже 3 (1+2) очка.

Левые форварды

Ну ладно, закончим с негативом, перейдём к позитивной части. Оба края сборной России укомплектованы дальше некуда, и даже маловероятные, но возможные проблемы с Артемием Панариным («Рейнджерс») не станут критичными. Форвард с активной гражданской позицией стал лучшим по статистике из наших НХЛ-овцев, но в это межсезонье провёл только один матч. Возможно, причиной стало повреждение в конце прошлого сезона, а может, ньюйоркцы берегут свой главный актив. В своей единственной встрече с «Бостоном» (3:2) Хлебушек прошёлся катком по соперникам, оказавшись причастным ко всем трём шайбам: два ассиста и победный бросок.

Также всего один матч успел провести Кирилл Капризов («Миннесота»). И также уничтожил оборону соперников. И также оказался причастен ко всем трём голам во встрече с «Колорадо» (3:1). И также отдал две голевых передачи и забросил победную шайбу. Из-за затянувшихся переговоров о новом контракте Капризов пропустил начало тренировочного лагеря, а вернувшись, сразу же доказал, что всё было не зря.

Герой одного из самых громких летних обменов Павел Бучневич («Сент-Луис») с ходу начал доказывать, что «Блюз» сделали правильный выбор. Россиянин провёл за новую команду два матча и дважды набрал «1+1». Резвый старт, теперь в том же духе и в сезоне!.

Главная российская звезда НХЛ Александр Овечкин («Вашингтон») в прошлом сезоне стал лишь четвёртым по очкам среди левых форвардов России, но его участие в Олимпиаде в Пекине не подвергается сомнению, даже если форвард провалит всю первую часть сезона. Дело в том, что Овечкин – это больше чем хоккеист: это носитель духа команды, её настоящий лидер. Если он избежит травм, то на Олимпиаду обязан поехать с капитанской нашивкой. Другого выбора Жамнова народ просто не поймёт. Смотреть на статистику ветерана в предсезонном лагере нет смысла (1 матч, 0 очков, «-1», 1 бросок). Главным событием с Овечкиным в межсезонье стала забавная ошибка при составлении списка игроков летнего лагеря. В заявке «Вашингтона» оказалось два Овечкина, что дало фанатам повод шутить, что клуб внёс в список его трёхлетнего сына Серёжу, либо Овечкин себя клонировал, чтобы побить голевой рекорд Гретцки.

И это ещё неизвестно, как проявит себя в «Нэшвилле» Егор Афанасьев. Юный форвард в дебютном матче против «Тампы» сделал «2+1» и едва не оформил хет-трик, но шайбу потащил его соотечественник Амир Мифтахов.

Правые нападающие

По числу звёздных имён правый фланг атаки сборной России выглядит поскромнее, но по общему уровню – не хуже левого. В конце концов, на этой позиции действует лучший российский форвард НХЛ последних лет Никита Кучеров («Тампа-Бэй»). Россиянин провёл один контрольный матч, в котором, кажется, набирали очки вообще все, кто хотел. «Лайтнинг» выиграли у «Каролины» 8:5, а россиянин отдал сразу три голевых передачи.

Денис Гурьянов («Даллас») провёл два матча вхолостую, но зато в проигранной встрече с «Флоридой» (3:6) стал лучшим игроком в составе команды. На его счету дубль и голевой пас.

Партнёр Гурьянова по команде Александр Радулов ярко вернулся на лёд после травмы и даёт понять, что не сказал ещё последнего слова в хоккее. В другой встрече с «Флоридой» (3:4 Б) форвард забил гол и стал самым заметным на льду, а в поединке с «Аризоной» устроил кулачный поединок с Яном Еником. Форварду надо рвать и метать, чтобы подтвердить свой «жирный» контракт.

«Каролина» этим летом провела пока только два матча и в обоих обходилась без Андрея Свечникова. Ждём нашего главного кудесника НХЛ на льду.

Новичок «Вегаса» Евгений Дадонов в двух матчах очков не набрал, но смотрелся достаточно убедительно. «Рыцари» явно рассчитывают на него.

А вот Илья Михеев и Кирилл Семёнов в «Торонто» пока что играют неровно. Хотя последний успел сделать два ассиста в игре с «Оттавой» (3:1).

Сезон НХЛ-2021/22 стартует 12 октября, а олимпийский хоккейный турнир в Пекине пройдёт с 9 по 20 февраля. Россия сыграет в группе со Швейцарией, Данией и Чехией.