Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц выбран исполняющим обязанности президента Российской Премьер-Лиги. Ранее от своей отставке с поста объявил Сергей Прядкин.

Напомним, клубы Российской Премьер-Лиги обещали выдвинуть вотум недоверия футбольному функционеру, если он не покинет пост по собственному желанию. Сыграло роль бездействие главы РПЛ по время пандемии коронавируса, банкротство нескольких клубов, покинувших РПЛ и низкие индексы в клубном рейтинге УЕФА.

Ранее от исполнения обязанностей президента Российской Премьер-Лиги отказались Роман Бабаев, Рустем Сайманов, Шамиль Газизов и Павел Пивоваров.

Сергей Прядкин был переизбран на пост президента Российской Премьер-Лиги полгода назад. Впервые он возглавил РПЛ в 2007 году.