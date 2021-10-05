Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев в своем Twitter рассказал, что восстановился после травмы и начал тренировки.

«Вчера был первый выход на поле за два с половиной месяца. Это было прекрасно. Люблю запах газона», – написал Оздоев.

28-летний футболист получил травму 24 июля в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги против «Химок». «Зенит» тогда выиграл со счетом 3:1.

Футболист травмировался в начале встречи. Его заменили на девятой минуте матча. Медицинское обследование выявило у Оздоева растяжение связок коленного сустава. Футболист не выходит на поле 2,5 месяца.

«Зенит» в десяти матчах Российской Премьер-Лиги набрал 23 очка и лидирует в турнирной таблице. Отрыв от ближайшего преследователя — «Динамо», составляет 4 очка.