Российская гимнастка Арина Аверина победила в упражнениях с обручем на турнире Olympico Cup 2021. Соревнования проходят в Москве.

Судьи оценили выступление Арины в 28,400 балла. На втором месте расположилась ее сестра Дина Аверина. Она получила 28,000 балла. В тройке сильнейших оказалась еще одна россиянка Лала Крамаренко. Судьи дали ей 26,650 балла.

В соревнованиях принимают участие не только россиянки. На турнир приехали представительницы Армении, Австралии, Киргизии, Узбекистана и Казахстана.

Для сестер Авериных это первый турнир после Олимпиады в Токио. Там случился судейский скандал. Дина получила серебро, а Арина стала четвертой. После соревнований глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова сказала, что Авериных засудили.