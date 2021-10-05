Легкоатлет Юрий Строфилов, представляющий Санкт-Петербург, победил на Лондонском марафоне в своей возрастной группе (55-59 лет). Спортсмен готовился к забегу с помощью искусственного интеллекта.

Юрий преодолел дистанцию в 42,195 км за 2 часа 38 минут и 16 секунд. Легкоатлет улучшил свой личный рекорд больше, чем на 2 минуты. Ближайший преследователь – спортсмен из Великобритании, отстал на 2,5 минуты.

Лондонский марафон – один из шести престижных забегов мира. Серия Abbott World Marathon Majors, кроме столицы Великобритании, проводится в Бостоне, Чикаго, Токио, Берлине и Нью-Йорке.

Юрий Строфилов имеет статус Six Star Finisher. он смог финишировать на всех шести марафонах. Кроме того, Юрий уже выигрывал в своей возрастной группе в Нью-Йорке и Токио.

К Лондонскому марафону спортсмен готовился с помощью искусственного интеллекта, разработанного на базе его собственной платформы S10.run. Интеллект создал Строфилову индивидуальный цикл тренировок под конкретную цель с учетом его особенностей.

Абсолютным чемпионом Лондонского марафона стал эфиоп Сисай Лемма.