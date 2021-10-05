Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев рассказал, что получил травму перед реваншем с Магомедом Исмаиловым.

«Три недели назад у меня было растяжение и частичный разрыв акромиально-ключичного сочленения, теперь уже с правой стороны», – сказал Минеев.

Боец рассказал, что получил травму на тренировке. Он решил, что не будет отказываться от боя. Зрители ждали его достаточно долго.

«Нужно пирожки кушать, пока они горячие», – сказал Минеев.

Реванш Минеева и Исмаилова пройдет 16 октября на турнире AMC Fight Nights 105 в Сочи.

Первый бой между Исмаиловым и Минеевым в октябре 2018 года завершился вничью.

Владимир Минеев – победитель Кубка России по тайскому боксу и серебряный призер чемпионата России. Боец является обладателем пояса FNG в среднем весе.