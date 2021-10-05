Пилот «Макларена» Ландо Норрис объяснил, что многие не понимают, какие психологические испытания ждут в Формуле-1. Гонщик уже не знает, чем заняться дальше.

«Полагаю, когда вы смотрите гонки по телевизору, то не до конца осознаёте вещи, через которые проходит гонщик. От этого немного обидно.

Я пришёл в Формулу-1 в 19 лет – на меня было устремлено всеобщее внимание. Я не знал, что меня ждёт, если я буду показывать слабые результаты и меня выгонят. Чем я буду заниматься, если окажусь за пределами Формулы-1? Я не особо хорош в большинстве других занятий», – цитирует ESPN Норриса.

Пилот добавил, что после плохо проведенного уик-энда неприятные мысли остаются на весь сезон. Но он уже научился получать удовольствие от работы.

Напомним, на этапе Гран-при России Ф-1 в Сочи Ландо Норрис лидировал большую часть гонки, но отказался заменить шины и в конце уступил Льюису Хэмилтону.