Представители компании Facebook не пришли в Солнцевский районный суд Москвы на рассмотрение иска о блокировке фамилии экс-игрока сборной России по футболу, сейчас тренера волгоградского «Ротора» Дмитрия Хохлова. Представитель истца Анна Варганова сообщила, что следующее заседание пройдет 7 февраля.

Хохлов подал иск на Facebook. Он хочет, чтобы социальная сеть разблокировала все упоминания его фамилии в постах и комментариях. Также экс-футболист требует выплатить ему 150 миллионов рублей, как компенсацию морального вреда. Представитель Хохлова заявил, что тренер хочет, чтобы его имя упоминалось, но блокировки не дают это сделать.

Дмитрий Хохлов – известный российский футболист. Он является чемпионов и обладателем Суперкубка России и Нидерландов. Хохлов провел более 50 матчей за сборную страны.