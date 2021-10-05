Семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина предложила создать шоу по примеру «Ледникового периода» для синхронного плавания.

Идея была озвучена во вторник на мастер-классе для юных спортсменок в День учителя, который Ромашина провела вместе с трехкратной олимпийской чемпионкой Светланой Колесниченко.

Ромашина вспомнила, что в России проводится ежегодное шоу Марии Киселевой и Ольги Брусникиной. Оно помогает людям узнать больше о синхронном плавании.

«Можно предпринять попытки сделать шоу по примеру «Ледникового периода», наверное, это сыграло бы роль для популяризации нашего вида спорта», – заявила Ромашина журналистам.

Напомним, на прошедших в Токио Олимпийских играх Светлана Ромашина завоевала два золота – в дуэте и групповых выступлениях.