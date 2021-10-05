Олимпийский чемпион в одиночном фигурном катании Алексей Ягудин опубликовал шуточное видео. Так он попытался высмеять слова Лайшева о дикции Алины Загитовой.

Забавный ролик появился на странице спортсмена в Instagram. При помощи встроенных фильтров лицо фигуриста в видео неестественно менялось.

«Разминка мимики и речевого аппарата перед съемкой «Ледникового периода», а то немосковский рот вялый сегодня», — написал Ягудин под видео.

Фраза о немосковском рте стала насмешкой над словами директора школы «Самбо-70» Рената Лайшева, который заявлял, что у олимпийской чемпионки 2018 года московская речь хуже, чем у Евгении Медведевой. Алина Загитова — соведущая фигуриста по «Ледниковому периоду».

Ранее Алексей Ягудин уже комментировал слова Лайшева о Загитовой.