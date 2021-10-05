Российская Премьер-Лига выплатит Сергею Прядкину, ушедшему с поста президента организации, заработную плату за два года.

Прядкину платили 500 тысяч рублей в месяц за работу в РПЛ. Таким образом, сумма компенсации составит 12 миллионов рублей, по информации журналиста Ивана Карпова.

Журналист «РБК» Грант Гетадарян сообщил, что назначенный на пост и.о. главы лиги Ашот Хачатурянц будет работать без зарплаты эти два года, если выиграет выборы нового президента.

Сергей Прядкин был президентом РПЛ с 2007 года. Функционера переизбрали на новый срок в марте прошлого года. В сентябре 12 из 16 клубов РПЛ заявили о желании выдвинуть вотум недоверия Прядкину, если он не покинет пост по собственному желанию.