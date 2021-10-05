Агент главного тренера «Локомотива» Марко Николича Деян Йоксимович рассказал о планах специалиста после отставки.

«Он точно покинет «Локомотив», но говорить о новом клубе пока рано. Зная Марко, могу сказать, что с вероятностью в 90% до января он не возглавит новый клуб», – цитирует Metaratings Йоксимовича.

О досрочном расторжении контракта с сербским специалистом стало известно вчера, 4 октября. Также сообщалось, что тренер может получить компенсацию 3 млн евро от руководства клуба.

В последних играх «Локомотив» потерпел поражения в Лиге Европы и РПЛ в этом сезоне. Московская команда проиграла на выезде «Лацио» 2:0 и на домашнем стадионе «Ростову» 1:2. В чемпионате России «Локо» идет на четвертом месте.

С Николичем команда занимала второе и третье места по итогам сезонов-19/20 и 20/21 и выиграла Кубок России.