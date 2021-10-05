Российская гимнастка Лала Крамаренко первенствовала в упражнениях с лентой на турнире Olympico Cup 2021 в Москве. Дина и Арина Аверины – в призовой тройке.

Лала Крамаренко набрала 24,400 балла. Второй стала Дина Аверина с 23,900 баллами. Также на пьедестал почета попала Арина Аверина, получив 23,600 балла.

В соревнованиях принимают участие спортсменки из России, Армении, Австралии, Киргизии, Узбекистана и Казахстана.

Ранее Арина Аверина выиграла в упражнениях с обручем и в упражнениях с булавами. Ее сестра, Дина Аверина стала первой в упражнениях с мячом.

Турнир Olympico Cup 2021 – первые соревнования Авериных после Олимпиады в Токио. Выступления в Японии запомнились скандальным судейством и отсутствием золотых медалей у россиянок.