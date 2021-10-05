Центральный матч дня состоится в Москве. «Динамо» примет ЦСКА. Встреча начнется в 19:00. Обе команды проиграли последние матчи. «Динамо» уступил «Металлургу» со счетом 2:4, ЦСКА «Ак Барсу». Матч начнется в 19:00.

«Адмирал» примет «Витязь» на «Фетисов Арене». Матч начнется в 12:30 по московскому времени. Команда из Владивостока выиграла последнюю встречу с «Торпедо» со счетом 2:1. «Витязь» проиграл «Куньлуню» со счетом 4:2.

В Новосибирске на ЛДС «Сибирь» пройдет встреча между местной командой и рижским «Динамо». «Сибирь» выиграла последнюю встречу у «Салавата Юлаева» со счетом 1:3, а клуб из Риги выиграл у «Амура» со счетом 3:2.

В Казахстане пройдет матч между местным «Барысом» и «Авангардом» из Омска. Начало встречи – в 16:30 по мск. «Барыс» в последнем матче проиграл «Локомотиву», а «Авангард» уступил «Трактору» со счетом 4:3.

В Екатеринбурге «Автомобилист» примет «Йокерит» из Хельсинки. Матч начнется в 17:00 по мск. Екатеринбуржцы проиграли последнюю встречу «Автомобилисту», а «Йокерит» выиграл у «Северстали» со счетом 4:1.