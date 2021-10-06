Сборные Италии и Испании сыграют в рамках 1/2 финала Лиги наций 6 октября. В параллельном матче национальная команды Бельгии встретится со сборной Франции. Поединки начнутся в 21:45 по московскому времени.

Команда Манчини является фаворитом встречи по мнению экспертов. Обе команды вышли из групп с первого места. Последний раз соперники встречались в полуфинале Евро-2020. Италия победила в серии пенальти со счетом 4:2. В итоге национальная команда Италии победила англичан в финале и забрала кубок. Сборная Испании, наверняка, захочет взять реванш за поражение.

В параллельном матче на стадионе «Альянц» встретятся сборные Бельгии и Франции. Обе команды вышли с первого места группы. Бельгийцы отлично провели групповой этап на последнем турнире. Они выиграли три встречи подряд. В 1/8 финала команда Роберто Мартинеса выбила португальцев, но на стадии четвертьфинала бельгийцев остановили итальянцы.

Французы на Евро-2020 на стадии 1/8 финала уступили Швейцарии по пенальти и покинули турнир.