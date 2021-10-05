Олимпийская чемпионка Алина Кабаева выступила с обращением к президенту Международной федерации гимнастики (FIG). Свой взгляд на ситуацию она изложила в письме.

По мнению Кабаевой, итоги турнира по художественной гимнастике в олимпийском Токио ошибочные. В письме она просит подробнее рассказать о действиях судей, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, Кабаева уверена, что судьи явно допустили ошибку — ведь средний балл у российской спортсменки заметно выше, чем у ее израильской конкурентки, и составляет 24,000 балла против 23,300. Такой вывод она делает после анализа оценок.

Олимпийская чемпионка подчеркивает, что в спорных ситуациях детальные сведения ни в коем случае не должны скрываться от общественности.

Напомним, что турнир по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио закончился скандалом. Израильтянка Линой Ашрам стала первой, допустив грубую ошибку. Дина Аверина осталась второй в многоборье, а ее сестра Арина заняла четвертое место.