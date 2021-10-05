Между московским «Динамо» и финским «Йокеритом» произошел обмен игроками.

На официальном сайте клуба из Хельсинки появилась информация о том, что москвичи получили права на 27-летнего форварда Саку Мяэналанена, а «Йокерит» получил взамен 23-летнего шведского нападающего Оскара Стена, а также денежную компенсацию.

Мяэналанен начал текущий сезон в «Кярпяте». Он провел восемь матчей и набрал 8 очков (1+7). Хоккеист сыграл в составе «Йокерита» 64 игры за два сезона в Континентальной хоккейной лиге. Форвард набрал 20 (8+12) баллов. В десяти матчах Кубка Гагарина Мяэналанен забил две шайбы и отдал три голевых передачи.

Стен в прошлом сезоне вышел на поле в трех матчах Национальной хоккейной лиги за «Бостон». В АХЛ в 23 матчах он отметился 11 очками.