Нападающего «Металлурга» Павла Акользина оштрафовали за симуляцию в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо». Встреча завершилась со счетом 4:2.

Информация о штрафе размещена на официальном сайте лиги. Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча между московским «Динамо» и «Металлургом». На основании представленных материалов было принято решение о наложении на форварда магнитогорского клуба Павла Акользина наказания по статье «Симуляция». В качестве санкции будет применен денежный штраф.

«Металлург» идет на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 24 очка после 13 матчей. Сегодня, 5 октября, подопечные Ильи Воробьева встретятся в гостях со «Спартаком». Матч начнется в 19:30 по московскому времени.