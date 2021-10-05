Резервный пилот «Альпин» Даниил Квят рассказал о приобретении спорткара и о том, что нравится в гоночном автомобиле.

«У меня для повседневной жизни есть Volkswagen Golf R, а «машина выходного дня» – Ferrari 488. Сначала у меня появился Golf – на нем очень удобно ездить, его не жалко поцарапать, точнее жалко, но нет такого, что поцарапал и потом всю ночь не спишь, переживаешь.

На Ferrari тяжело ездить спокойно, но я всё равно не гоняю. Если честно, мне нравится именно звук», – цитирует Квята Somanyhorses.

Гонщик отметил, что купил спорткар за бонус после подиума на Гран-при Китая в 2016 году. Денежную премию он получил от команды Red Bull Racing, за которую выступал в сезоне 2015/16.

Напомним, Даниил Квят подписал контракт резервиста с командой «Альпин» в начале 2021 года. Основными пилотами в этом сезоне стали Фернандо Алонсо и Эстебан Окон.