Российская спортсменка Елизавета Туктамышева рассказала, как проходит сезон у фигуристов. По мнению девушки, они живут тренировками и стартами.

«Зимой мы готовимся к чемпионату России, весной к чемпионату мира / финалу Кубка, летом пытаемся привести себя в форму, а осенью начинается все по новой…», – отметила Туктамышева. Так она подписала историю, опубликованную на своей странице в Instagram.

Спортсменка успешно стартовала в олимпийском сезоне, выиграв на этапе Кубка России в Сызрани в конце сентября. Туктамышева исполнила три тройных акселя, два из них – в произвольной программе.