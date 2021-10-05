Официальный телеграм-канал сборной России по футболу разместил видео-анонс предстоящего матча с командой Словакии.

Матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре пройдет 8 октября на стадионе «Казань Арена».

На видео главный тренер сборной России Валерий Карпин прокладывает маршрут до Казани в навигаторе.

«Казань Арена» – маршрут построен», – сообщает голос из навигатора, а потом по радио в машине Карпина включается мелодия, переданная «другом Леонидом» из Казани для Валерия.

Напомним, сборной России предстоит сыграть два отборочных матча к чемпионату мира-2022 года в Катаре. Первая встреча со сборной Словакии пройдет в Казани 8 октября. Начало – в 21:45 по московскому времени. 11 октября сборная России сыграет с командой Словении в Мариборе.