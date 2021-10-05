Исполняющий обязанности президента Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц подтвердил информацию о том, что «Матч ТВ» останется вещателем РПЛ на следующие 4 года.

«Стоимость телеправ выросла значительно. Тендера не будет», – заявил Хачатурянц.

И.о. президента Российской Премьер-Лиги заявил, что не согласен в тем, что стал заложником решения по тендеру. Он сказал, что конкурс не был объявлен. Изначально появилось решение о проведении, но техническое задание никто не сформулировал. Условия не были определены.

Хачатурянц отметил, что телеканал существенно улучшил предложение еще до конкурса, что позволило подписать соглашение.

«Вы знаете даже цифры. Представляете себе ситуацию с административным давлением на все 16 клубов? Я – нет», – заявил Хачатурянц.

Напомним, сегодня, 5 октября, Ашот Хачатурянц был назначен и.о. президента РПЛ.