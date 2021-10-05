Футбольный клуб «Локомотив» и сербский специалист Марко Николич сегодня, 5 октября, расторгли контракт по обоюдному согласию. Временно исполнять обязанности главного тренера будет Дмитрий Лоськов.

Вместе с Николичем тренерский штаб московской команды также покинули Радойе Смилянич и Горан Басарич, сообщает сайт московской команды.

«ФК «Локомотив» благодарит Марко Николича и его ассистентов за проделанную работу и желает им успехов в дальнейшей карьере», — говорится в пресс-релизе.

С Николичем команда занимала второе и третье места по итогам сезонов-19/20 и 20/21 и выиграла Кубок России.

Напомним, сообщения об отставке специалиста появились вчера, 4 октября. Позже его агент Деян Йоксимович подтверждал эту информацию. Также известно, что за досрочное расторжение договора Николич получит материальную компенсацию.