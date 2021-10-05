За последние годы мы уже привыкли к цирку с тренерскими перестановками в «Спартаке». Стоит тренеру начать терпеть неудачи, как его готовы съесть с потрохами и уволить. Даже Массимо Карреру не спас чемпионский титул. А под Руем Виторией уже вовсю шатается кресло, хотя португалец не работает в «Спартаке» и полугода.

На фоне спартаковских плясок с бубном «Локомотив» в последние годы выглядел постабильнее. Избавившись от одиозной Ольги Смородской, также чередовавшей тренеров, новое руководство «Локо» вернуло Юрия Сёмина. Тогда это выглядело как пиар-ход: Юрий Павлович давно не тренировал больших клубов и не мог похвастаться серьёзными успехами. Возможно, предполагалось, что «устаревший» тренер провалит старт сезона и уйдёт на покой под аплодисменты фанатов. Но всё пошло не так. Сёмин показал, что с годами не утратил хватку и стал каждый год брать трофеи. А заодно и ссориться сперва с Ильёй Геркусом, а затем и со сменившим его Василием Кикнадзе.

Последнему всё же удалось убрать Сёмина из клуба, причем самым циничным образом: не продлив контракт и не дав доработать пандемийный сезон-2019/20.

На смену Сёмину пришёл серб Марко Николич, не имевший до того серьёзных клубных успехов. Публика приняла его сперва в штыки и даже освистывала первые матчи. Но Николич ответил результатами. «Локомотив» взял бронзу чемпионата и выиграл Кубок, а при новом тренере заново раскрылось несколько талантливых футболистов: Станислав Магкеев, Рифат Жемалетдинов, Дмитрий Рыбчинский…

В конце 2020 года на радость болельщиков из клуба был выставлен Василий Кикнадзе. А летом в руководство «Локо» пришли топовые руководители Томас Цорн и Ральф Рангник. В амбициозные планы менеджмента Николич явно не входил. Но его не рискнули уволить сразу: кто же будет убирать тренера, только что завоевавшего Кубок?

Всё стало окончательно понятно, когда началась трансферная кампания. С тренером не консультировались по трансферах, и о новых подписаниях Николич порой узнавал во время презентаций на тренировках. Состав был резко омоложен: капитан Ведран Чорлука завершил карьеру, Владислав Игнатьев ушёл в «Рубин», но главной потерей стал уход Гжегожа Крыховяка. Польского хавбека в одночасье продали прямому конкуренту за еврокубки – «Краснодару». Трансфер вызвал недовольство и у самого Крыховяка, а Николич только в недоумении разводил руками. Затем в СМИ поползли слухи о распродаже едва ли не всего состава железнодорожников. «На выход» записывали и Фёдора Смолова, и Дмитрия Баринова, и Антона Миранчука… К счастью для «Локо», всё обошлось, и Крыховяк стал последней (хоть и значимой) потерей.

Было ясно: Николича уберут при первой же возможности. И возможность эта предоставилась в октябре. «Локо» провёл пять матчей без побед: два в Лиге Европы и три в чемпионате. И Николича тут же попросили «на выход», словно испугавшись, что тренер к паузе на матчи сборных пересоберёт команду и сможет одолеть в ближайших играх «Рубин» и «Галатасарай».

Увольнение выглядит вдвойне циничным, исходя из ситуации, в которой оказался «Локомотив». Новые игроки в силу молодости не могут с ходу закрепиться в основе, им нужна адаптация. У старых наступил игровой спад – после бодрого старта и возвращения в сборную Смолов сдал. А главное – в дело вмешались травмы. «Локомотив» лишился всего центра обороны: выбыли Мурило, Едвай и Магкеев, который и вовсе порвал «кресты». Пабло играет на уколах, а в компании с ним вынужденно выходит опорник Дмитрий Баринов. Сломался Рыбус, давно травмирован Антон Миранчук. Не может помочь захиревшей атаке Зе Луиш, да и Камано также испытывает проблемы со здоровьем. Вратарь и капитан команды Гильерме и вовсе играет с риском в любой момент порвать ахилл.

В игре с «Химками» русский бразилец получил прямую красную карточку, и в ворота пришлось вставать 17-летнему Даниилу Худякову. С подмосковной командой юниор доиграл на ноль, но в следующем матче с «Ростовом» уже пропустил дважды. Не так давно у «Локо» резервистами Гильерме был рекордсмен РПЛ по сухой серии Никита Медведев и опытнейший Антон Коченков. Медведев ушёл в 2020 году (и правильно сделал, переход в «Локо» был для него ошибкой), с Коченковым летом не стали продлевать контракт.

При этом Николич не предъявлял претензий руководству клуба, не жаловался на судейство, не искал крайних в команде, а честно признавал свои ошибки и отмечал повреждения у игроков. Хочется верить, что серб скоро найдёт себе новое место работы.

А болельщики смогут простить руководство «Локомотива» за циничную отставку тренера только в случае возвращения Сёмина. Но будем объективны: сейчас Юрия Павловича в «Локо» уже не пригласят. 74-летний специалист не отвечает концепции Цорна и Рангника на обновление клуба, да и в «Ростове» он провалился.

В ближайшее время руководить «Локо» будет его легендарный капитан Дмитрий Лоськов. Говорят, что Цорн продвигает кандидатуру своего протеже Доменико Тедеско. Если контракт будет подписан, РПЛ вернёт себе ещё одного качественного тренера, умеющего не только хорошо тренировать, но и филигранно скандалить с судьями и соперниками, обвиняя всех и вся. Спартаковским фанатам такая манера пришлась по душе, посмотрим, примут ли его в «Локо».