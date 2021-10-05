Экс-чемпиона мира по версиям IBF и WBA, профессиональный боксер Мурат Гассиев впервые провел мастер-класс в Петербурге и поделился своими спортивными планами.

Тренировка прошла в понедельник, 4 октября, в новом зале Спортивной Федерации бокса Санкт-Петербурга в Мурино. Занятие могли посетить все желающие, успевшие заранее записаться.

Гассиев особенно отметил функциональное оснащение зала, в котором состоялась тренировка.

«В те времена, когда я начинал, мы только могли мечтать о таком зале, здесь есть всё, что только может понадобится боксеру: от ринга до зоны функционального тренинга. Я уверен, что, привлекая таким образом внимание к боксу, в будущем у нас будет еще больше Чемпионов – надо сказать отдельное спасибо Федерации бокса Санкт-Петербурга. Дело, которое они делают для развития бокса – очень хорошее», – цитирует спортсмена пресс-служба федерации.

Также Гассиев добавил, что сам планирует выйти на ринг в декабре. Место проведения боя пока неизвестно, выбор идет между Петербургом, Москвой и Краснодаром.

Напомним, в июле 2021 года Мурат Гассиев стал чемпионом Азии, нокаутировав немца Михаэля Валлиша.