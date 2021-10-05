Пенсионерам, пожаловавшимся на нехватку средств на продукты, предложили начать подрабатывать. Такой совет пожилым гражданам дал председатель президиума Союза пенсионеров России и зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

По мнению чиновника, пенсионерам, у которых хватает сил и здоровья на выполнение несложной работы, стоит самим позаботиться о своем заработке и не ждать чудес. Если же возможности устроиться на работу нет, пенсионеры могут обратиться за разовой помощью, но полностью решить финансовые проблемы, по словам чиновника, это не поможет.

«Там еще лекарства, там еще „коммуналка“, болезни, недуги. Если есть силы и возможности, то можно где-то подрабатывать. Чудес никаких не бывает», — сказал Рязанский.

Этот совет — далеко не первый, прозвучавший из уст высокопоставленных лиц. Не так давно первый зампред Центробанка Сергей Швецов заявил, что пенсионерам следует рассчитывать не только на государство, но и на собственный капитал. Он посоветовал пожилым людям делать накопления, а также приобретать акции, чтобы иметь пассивный доход.

Ещё один вариант — экономить на еде, покупать недорогие крупы и макароны. Как показывает статистика, покупательная способность пенсий меньше всего сократилась по макаронам и курице — на 7-8%. Значительно большие показатели у подсолнечного масла (21%) и яйцам (22,6%) — теперь эти товары реже появляются в корзинах пенсионеров.

По мнению министра труда и занятости Саратовской области Натальи Соколовой, пенсионерам вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей 3,5 тысячи рублей в месяц. На эту сумму можно составить «сбалансированное, но диетическое меню», не увлекаясь сезонными продуктами. «Макарошки всегда стоят одинаково», — заявила Соколова.

Кроме того, пенсионерам советуют сдавать жилье, чтобы получить дополнительный доход. Эксперты рынка недвижимости утверждают, что для сдачи можно приобрести небольшую однушку на окраине города или в области. Александр Лунин, ведущий менеджер департамента вторичного жилья одного из столичных агентств, дал совет по выбору квартиры под сдачу: она должна располагаться неподалеку от метро или ж/д станции, а также в шаговой доступности от социальных объектов — школ и детсадов, магазинов и т.д.

В случае, если «свободной» квартиры у пенсионера нет, но он живет, например, в «трёшке», то рекомендуют её продать, приобрести «однушку», а оставшиеся средства положить в банк под проценты или приобрести на них комнату в коммуналке под сдачу. Есть и менее привлекательный, но весьма популярный вариант: сдавать одну из комнат в собственной квартире. Однако эксперты на поминают, что делать это надо строго в соответствии с законом.