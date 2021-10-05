Жена вратаря «Краснодара» и сборной России Анастасия Сафонова объявила о разводе и обвинила Матвея Сафонова в измене.

«Мы познакомились с Матвеем семь лет назад. А сейчас можно сделать вывод, что не все проходят испытание деньгами, славой и женщинами с низкой социальной ответственностью. Иметь вторую женщину в браке, видимо, в обществе сейчас считается нормой, чего не скажешь обо мне. Семьи больше нет. И прошу больше эту тему не открывать», – написала Анастасия в одной из историй своей странице в Instagram.

Анастасия и Матвей Сафоновы были вместе на протяжении семи лет. В июне 2021 года во время чемпионата Европы у пары родилась дочь Майя.

Сафонов – основной вратарь «Краснодара» с 2017 года. В сезоне 2021/22 он принял участие в 9 матчах чемпионата России. Летом 2021 года голкипер сыграл на чемпионате Европы.