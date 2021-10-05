Спортивный журналист Нобель Арустамян поделился мнением об уходе Марко Николича из «Локомотива». По его мнению, специалист не сам подал в отставку.

Арустамян рассказал, что накануне видел в СМИ разные версии об уходе главного тренера московской команды. Однако он уверен, что сербский специалист не самостоятельно принял решение.

«Звучит забавно. Это увольнение по инициативе «Локомотива» со всеми вытекающими последствиями.

Безусловно, «Локо» имеет право на такой разрыв отношений. В клубе все серьезно меняется, выбрана новая стратегия, решения принимаются категорично. Ключевая роль у Ральфа Рангника», – написал журналист в своем Telegram канале Nobel.

Также Арустамян отметил, что сочувствует Александру Плутнику, председателю совета директоров «Локомотива». Именно он продлевал контракт с Николичем на три года после победы команды в Кубке России.

«А теперь ему приходится соблюдать новые договоренности, с Рангником, и принять его решение. Ральф давно и четко занимал позицию: с Николичем ему не по пути, он мешает «Локо», нужен новый тренер. Он, разумеется, будет выбран строго самим Рангником», – прокомментировал журналист решения руководства клуба.

Напомним, что договор Марко Николича с московской командой был официально расторгнут сегодня, 5 октября.