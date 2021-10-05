В последнее время всё чаще ходят слухи об окончательном уходе Артёма Дзюбы из сборной России. Национальную команду возглавил Валерий Карпин, с которым у Артёма давний конфликт. Сперва форвард не был приглашён на сентябрьские игры команды, а затем и сам отказался от вызова в октябре. За короткий срок Дзюба прошёл путь от любимца фанатов едва ли не до национального изгоя. Вполне возможно, что капитанская повязка сборной больше на его руке не появится. Впрочем, это не первый скандальный уход из национальной команды её лидера. Вспоминаем, как раньше завершали карьеры футболисты, которым доверяли повязку в сборной России.

Игорь Шалимов (1993)

Первым капитаном сборной в 1992 году стал Станислав Черчесов, но голкипер без особых проблем расстался с повязкой и вызывался в главную команду страны аж до 38 лет. А вот Игорь Шалимов лишился особого статуса со скандалом. В конце 1993 года 14 игроков сборной России подписали письмо с требованием изменить материальное обеспечение команды и отправить в отставку главного тренера Павла Садырина. Инициатором письма был Шалимов. Позднее конфликт удалось урегулировать, ряд игроков вернулись в сборную, но Шалимов был в числе тех, кто отказался отступать. В результате хавбек не поехал на чемпионат мира-1994. После турнира сборную возглавил Олег Романцев. Шалимов несколько лет поиграл в национальной команде, но уже без капитанской повязки и не в ранге одного из лидеров.

Виктор Онопко (2004)

После демарша Шалимова повязка в 1994 году переходила от Дмитрия Харина к Александру Бородюку, после чего на целое десятилетие обосновалась на руке Виктора Онопко. Легендарный защитник провёл за сборную более сотни матчей. В 2002 году он провёл «прощальную» игр за национальную команду. Выйдя на поле на символические две минуты матча со Швецией (1:1), Онопко передал повязку своему преемнику Алексею Смертину и покинул поле под гром аплодисментов. А затем стартовал отборочный цикл Евро-2004, и главный тренер Валерий Газзаев внезапно понял, что в центре защиты играть просто некому. И Онопко тут же вернулся в команду сразу после торжественных «проводов». Сменивший Газзаева Ярцев вернул Виктору Савельевичу капитанскую повязку, и в этом статусе Онопко должен был ехать на Евро-2004.

Однако перед турниром защитник получил странную травму, из-за которой был исключен из окончательной заявки, хотя в клубе на тот момент спокойно начал тренироваться. Доподлинно неизвестно, что произошло с ветераном, но после непопадания на турнир он провёл один тайм товарищеского матча с Литвой и по-тихому, уже без торжеств, покинул сборную.

Алексей Смертин (2006)

Смертин изначально рассматривался как вице-капитан сборной после псевдоухода Онопко. Основным капитаном должен был стать Егор Титов, но полузащитник «Спартака» выбыл на долгий срок из-за травмы, и повязка осталась у Смертина. Полузащитник достойно выступал за сборную в не самый простой период её выступлений. В 2006 году Смертин вернулся после длительного и успешного европейского вояжа в Россию, но в «Динамо» был бледной тенью самого себя. Сыграв у Гуса Хиддинка в одном матче, хавбек больше в национальную команду не вызывался. Голландец проводил смену поколений, да и Смертин уже сдал.

Сергей Семак (2010)

Гус Хиддинк вернул Семака в сборную после длительного перерыва аккурат перед Евро-2008. Будущий главный тренер «Зенита» поехал на турнир в статусе капитана и стал одним из героев сборной, которая завоевала бронзовые медали. Семак оставался капитаном сборной России до 2009 года, когда повязка без объяснения причин вернулась Андрею Аршавину. Семак не протестовал против этого решения, хотя многие фанаты посчитали, что без давления со стороны Аршавина не обошлось.

Последнюю игру за сборную Семак провёл в прощальном матче Хиддинка против Венгрии (1:1). В «Зените» его карьера продолжала складываться достаточно удачно, но пришедший в сборную Дик Адвокат отказывался вызывать хавбека, мотивируя это его возрастом. Что довольно странно, ведь тот же Константин Зырянов был моложе всего на год, но играл в основе команды Адвоката.

Андрей Аршавин (2012)

Аршавин впервые стал капитаном сборной ещё в 2007 году при Хиддинке. Но лишился этого статуса по собственной глупости: в последнем матче отборочного цикла Евро-2008 форвард схватил красную карточку с Андоррой (1:0) и должен был пропустить два стартовых матча финальной части. Многие эксперты считали, что Хиддинк не рискнёт брать дисквалифицированного футболиста. Хиддинк рискнул и не прогадал: Аршавин провёл два фееричных матча со Швецией и Нидерландами, но капитанил на Евро уже Семак.

В 2009 году игрок лондонского «Арсенала» вернул себе статус капитана, и именно в этом самом статусе опозорился вместе со всей остальной сборной в Мариборе. Сменивший Хиддинка Адвокат продолжал делать ставку на Аршавина, несмотря на критику футболиста фанатами. На Евро-2012 Аршавин отдал в трёх матчах три голевые передачи, но был назван фанатами главным виновником провала. А после завершения турнира оскандалился репликой «ваши ожидания – это ваши проблемы».

Уже сейчас известно, что произносил её Андрей в адрес пьяного и агрессивного депутата, но тогда обозлённые болельщики приняли её на свой счёт.

Новый тренер сборной Фабио Капелло выпустил Аршавина в своём первом матче. Футболист схватил порцию отборного свиста с трибун, и Капелло от греха по дальше отказался от вызова опального футболиста.

Игорь Денисов (2016)

Первым капитаном сборной при Капелло к удивлению многих стал Игорь Денисов. Скорее тут сработала любовь многих тренеров делать капитанами игроков центра поля – считается, что так они лучше руководят действиями партнёров по команде.

Денисов капитанил недолго – повязка вскоре ушла Василию Березуцкому. Воспитанник «Зенита» же играл в сборной до Евро-2016, на который не поехал из-за травмы.

Летом сборную принял Станислав Черчесов, который был более принципиален, чем Карпин. У тренера был давний конфликт с Денисовым, из-за которого опорник ушёл из «Динамо». В результате Черчесов не переступил через свою гордость, и карьера Денисова в сборной закончилась.

Василий Березуцкий (2016)

Василий Березуцкий капитанил в сборной относительно небольшой отрезок, но зато съездил в таком статусе на ЧМ-2014. Позднее повязка от него перешла Роману Широкову, но при Черчесове Березуцкий вернул её, правда, ненадолго. Он стал первым черчесовским капитаном, но в 2016 году ушёл из сборной. По слухам дело также было связано с конфликтом, хотя стороны никогда не высказывались на этот счёт открыто.

Роман Широков (2016)

Скандальный полузащитник также капитанил совсем недолго и также зацепил крупный турнир – Евро-2016. Но на самом турнире он запомнился конфликтом с партнёрами по команде, а затем и вовсе завершил футбольную карьеру.

Игорь Акинфеев (2018)

Один из немногих капитанов, ушедших из сборной с почестями. Акинфеев получил давно заслуженную повязку в конце 2016 года и в таком статусе оставался до самого завершения международной карьеры. С капитаном Акинфеевым сборная сыграла на домашних Кубке конфедераций-2017 и чемпионате мира-2018. На последнем Акинфеев стал одним из героев турнира, отразив в игре с Испанией один из ударов ногой в послематчевой серии пенальти. Этот легендарный момент нашёл свое отражение в граффити, памятных вазах и даже на сторублёвой купюре!

После ЧМ-2018 Акинфеев объявил об уходе из сборной из-за своей усталости. А повязку получил ещё один герой и заводила на турнире Артём Дзюба.

Артём Дзюба (2021?)

Артём Дзюба временно лишился повязки в сборной из-за скандала с интимным видео в конце 2020 года. Россия Сборная провалила решающие матчи Лиги наций, и форвард вернулся в команду. Но после Евро-2020, где Дзюба забил с пенальти и отдал голевой пас, разъярённые фанаты сделали из него козла отпущения, припомнив вообще все грехи, вплоть до мутной истории с деньгами 12-летней давности.

А тут ещё и сборную возглавил Валерий Карпин, с которым Дзюба давно конфликтует (ещё со времён мутной истории с деньгами). И вроде бы тренер говорил, что готов вызывать нападающего и даже успел с ним побеседовать в августе. Но Дзюба решил иначе и сам отказался от вызова с очень сомнительной формулировкой по поводу своей плохой формы. Сейчас нападающему уже 33 года, и не исключено, что больше в сборной мы его не увидим…