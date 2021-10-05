В «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга начался матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ярославским «Локомотивом». Команды вышли на площадку в 19:30 по московскому времени.

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Подопечные Валерия Брагина выиграли два предыдущих матча, которые также состоялись в Петербурге. «Армейцы» одолели челябинский «Трактор» в серии буллитов, после чего обыграли «Нефтехимик» в основное время.

Победная серия «Локомотива» достигла трех матчей кряду. Команда, которую недавно возглавил Игорь Никитин, обыграла «Авангард», «Витязь» и «Барыс», забросив по четыре шайбы в каждой встрече.