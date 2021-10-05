Корреспондент телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Занин затроллил двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.

Сегодня, 5 октября, российская биатлонистка Лариса Куклина опубликовала совместную фотографию с Плющенко. «В аэропорту Вены встретила Евгения Плющенко, катание на Олимпийских играх 2014 года помню как вчера», – написала спортсменка в «Инстаграме».

«Особенно турнир одиночников)», — пошутил Занин в комментариях.

Напомним, что на Олимпиаде-2014 в Сочи Плющенко выступил только в командном турнире. С одиночных соревнований он снялся из-за проблем со здоровьем. Снятие произошло непосредственно перед стартом короткой программы, поэтому заменить Евгения на другого российского фигуриста было уже нельзя.