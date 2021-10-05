В последние годы СКА работал по принципу тренеров-совместителей. Наставник армейцев совмещал посты в клубе и сборной России. В таком статусе трудились и Олег Знарок, и Илья Воробьёв, и Алексей Кудашов, а с 2020 года – Валерий Брагин.

Назначение Брагина в национальную сборную было закономерным и справедливым шагом: тренер с успехом руководил не одним поколением молодёжки и заслужил повышения. Руководство армейцев же продолжало придерживаться тактики «тренер клуба = тренер сборной». Тем не менее, назначение Брагина в петербургский клуб прошло словно по принципу «довеска»: очевидно, что это не самый статусный специалист для работы в одном из претендентов на Кубок Гагарина.

Брагин в СКА начал делать то, что умел лучше всего: работать с молодёжью. Хотя зачастую казалось, что делает он это не по своей воле. Выпускников армейской школы нахваливали руководители во главе с Романом Ротенбергом, который в последние годы играет ключевую роль в российском хоккее.

В прошлом сезоне СКА вновь дошёл до финала конференции, что, впрочем, было ожидаемо. И так же ожидаемо и без особых вариантов проиграл более матёрому ЦСКА.

А этой осенью в хоккее начались странные метания. Руководство ФХР решило, что Брагин в сборной не тянет на роль будущего триумфатора Олимпиады, на которую приедут звёзды НХЛ.

Сперва президент ФХР Владислав Третьяк объявил о возвращении Олега Знарка, а через четыре дня появилась новость о назначении Алексея Жамнова. Брагин и Знарок станут его консультантами, но эта должность в сборной носит не более чем декоративный характер.

Остаётся вопрос: а что теперь будет с Брагиным в СКА? Тренер доверяет молодёжи, но ставит команде незрелищный хоккей и не может похвастаться серьёзными достижениями на взрослом уровне. Вряд ли с ним расстанутся посреди сезона – подходящих замен всё равно не предвидится. А вот следующим летом, вероятно, у СКА будет новый тренер. Даже если Брагин возьмёт Кубок Гагарина.

Понимает это и сам наставник. После поражения от скромного «Витязя» нервы Брагина начали сдавать, он начал винить судейство и даже получил двухминутное удаление.

Вполне вероятно, что тренировать армейцев со следующего лета возьмётся сам Роман Ротенберг. Один из руководителей клуба в последние годы наращивает своё влияние, во многом благодаря удобным и неконфликтным специалистам. При Брагине он даже вошёл в тренерский штаб, а по ходу прошлого сезона успел поруководить армейцами в матче с «Ак Барсом» (2:3 Б). Тогда эта мера была вынужденной – тренерский штаб СКА выкосило коронавирусом. Кстати, на следующую игру с «Сибирью» не поехал уже и сам Ротенберг, у которого тоже появились симптомы болезни.

По всей видимости, руководить процессами в СКА не из кабинета, а со скамейки Роману Борисовичу понравилось гораздо больше. В сентябре этого года он словно осторожно намекнул на свою грядущую тренерскую карьеру:

«Начиная с 2014 года, это восемь лет ежедневной работы. Я просто посчитал для себя, сколько игр за это время я посмотрел. Это 800 матчей КХЛ и сборной России! В среднем – 100 матчей вживую за сезон. Это серьезный опыт, который теперь необходим для того, чтобы нам побеждать».

Если Брагин не сможет взять со СКА Кубок Гагарина, у его увольнения будет моральный и формальный повод: задача не выполнена. Если же трофей петербуржцы всё же завоюют, то его смена может нести прагматичный характер: задача выполнена, дорогу молодым.

История знает случаи, когда тренеры, не имеющие опыта выступлений в том или ином виде спорта, добивались в нём успехов. В российском футболе сразу вспоминается Леонид Слуцкий, который так и не стал профессиональным вратарём, зато выиграл два чемпионата с ЦСКА и поруководил сборной. Или вспомнить Ирину Винер, которая в художественной гимнастике выигрывала лишь чемпионат Узбекской ССР, зато как тренер подготовила уже несколько поколений суперзвёзд. Удастся ли Ротенбергу стать «хоккейным Моуринью», сказать невозможно. Да и пока на мостик его отправлять рано: может, СКА предпочтёт иностранного специалиста или продолжит следовать тактике «сборная+клуб».