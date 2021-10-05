Французский бегун участвовал в соревнованиях Marathon des Sables и умер во время второго этапа шестидневного марафона по Сахаре. Имя спортсмена организаторы не назвали.

50-летний мужчина умер от остановки сердца. Он не жаловался на физическое состояние после первого дня, а перед забегом прошел все медицинские испытания. Об этом сообщает пресс-служба международного старта.

Marathon des Sables проводится в пустыне Сахара с 1986 года. Его дистанция составляет около 250 км. Ежегодно в нём принимает участие около 1200 человек. Основатель марафона Патрик Бауэр придумал формат соревнований после того, как в одиночку прошел около 350 км по Сахаре.