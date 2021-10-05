Аналитики букмекерских контор оценили шансы сборной России по футболу напрямую выйти на чемпионат мира-2022.

Если подопечные Валерия Карпина попадут на мундиаль напрямую, то сыграет ставка с коэффициентом 2.95 (что составляет 32% вероятности). На то, что российские футболисты попадут в раунд стыковых матчей, принимают ставку за 1.40 (68% вероятности).

Фаворитом группы Н по-прежнему считается сборная Хорватии, на неё ставят с коэффициентом 1.60. Бороться с Россией за второе место, по оценке экспертов, будет сборная Словакии: если она займет 1-2 место, сыграет ставка за 4.50. На Словению ставят за 5.00.

Напомним, после шести туров Хорватия возглавляет таблицу группы Н, Россия идет второй. Обе команды набрали по 13 очков, но подопечные Карпина уступают по дополнительным показателям.

8 октября сборная России примет Словакию, а 12 октября на выезде сыграет со Словенией.