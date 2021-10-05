Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный показал, как обновил автомобиль, полученный за победу на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония).

Гимнаст отдал свой BMW X5 в детейлинг. «Ну теперь он готов «монстрик». Как вам? Подробности скоро в выпуске», — написал Нагорный в «Инстаграме».

Напомним, на Олимпиаде в Токио сборная России по спортивной гимнастике завоевала золотые медали в командном многоборье. Страну представляли Нагорный, Денис Аблязин, Артур Далалоян и Давид Белявский. Они набрали 262,500 балла по сумме за все снаряды.

Кроме того, Нагорный завоевал две бронзовые медали — в личном многоборье и в упражнениях на перекладине.