Бывший тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин рассказал, что думает об отставке Сергея Прядкина с поста главы РПЛ.

«Во-первых, надо поблагодарить Сергея за тот большой период, который он провел в качестве президента РПЛ. Он принял это решение, все взвесив. Нужны какие-то новые решения РПЛ, так как движения вперед нет», – цитирует специалиста «СЭ».

Семин добавил, что новый и.о. главы РПЛ Ашот Хачатурянц показал себя с наилучшей стороны в судейской структуре. По словам тренера, он должен дать новое направление для развития футбола.

Ранее стало известно, что Сергей Прядкин подал в отставку с поста главы Российской Премьер-Лиги в ходе общего собрания клубов.