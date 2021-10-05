Клубы Российской премьер-лиги проголосовали за сохранение формата чемпионата России на сезон-2022/23. Как отмечает официальный сайт РПЛ, данное решение связано с неопределённостью вокруг сроков введения новых форматов клубных турниров УЕФА, а также возможными изменениями в международном календаре ФИФА.

Таким образом, в следующем сезоне останется 16 команд, которые проведут стандартный двухкруговой турнир из 30 туров.

Весной голландская компания Hypercube провела исследование возможных улучшений системы проведения российских футбольных турниров. Одним из её предложений было введение новой более сложной системы чемпионата, с делением команд на сильную и слабую группы на втором этапе. Кроме того, компания предлагала отменить лимит на легионеров.

Вопрос лимита ещё окончательно не решён. На данный момент в России действует схема «8+17» (не больше восьми иностранцев в заявке на сезон).