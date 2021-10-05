Нападающий «Зенита» Артём Дзюба признан лучшим игроком команды в матче десятого тура РПЛ с «Сочи». Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

«Официально: Артем Дзюба — «G-Drive. Лучший игрок» матча «Зенит» — «Сочи», — гласит сообщение в «Инстаграме» клуба.

Напомним, «Зенит» потерпел домашнее поражение от «Сочи», игра проходила на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:2. Дзюба стал автором единственного забитого мяча в составе сине-бело-голубых.

За «Сочи» отличились Матео Кассьерра и Сергей Терехов. С 42-й минуты «Зенит» играл в меньшинстве, так как красную карточку за столкновение с вратарем получил нападающий Сердар Азмун. Это поражение стало для петербуржцев первым в рамках нового сезона РПЛ.